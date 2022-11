Torenhoge inflatie, een krimpende economie en mogelijk de langste recessie in ruim een eeuw; de economie van het Verenigd Koninkrijk draait niet lekker. Hoewel de Britse zeker niet de enige economie is die sputtert, lijkt ze het wel minder te doen dan anderen. Dat verschil is mogelijk te verklaren door de Brexit, die de economie tot dusver vooral negatief raakt, zeggen experts tegen NU.nl.

Hoewel de Brexit een historisch moment was, werd het woord de afgelopen jaren amper nog uitgesproken in het VK. Eerst overheerste de pandemie het nieuws en toen volgde de Russische invasie in Oekraïne. Pas nu het VK aan de eerste helft is begonnen van een diepe economische crisis, wordt het 'b-woord' weer voorzichtig in de mond genomen.

"Brexit werd altijd geframed als een politiek onderwerp", zegt Anand Menon, directeur van denktank UK in a Changing Europe. "Maar nu het nergens anders meer over gaat dan de economische crisis, wordt Brexit ook steeds meer gezien als een economisch probleem. Daardoor hoor je het nu meer."

De economische problemen van de Britten zijn groot: de economie groeit al jaren mondjesmaat, de Britse bevolking gaat gebukt onder een kostencrisis en de Bank of England voorspelt de langste recessie in bijna honderd jaar. Het VK is het enige land binnen de G7, het clubje van grote economieën, met een economie die kleiner is dan vóór corona. En die lijkt momenteel verder te krimpen.

Deze crisis is niet alleen aan de Brexit te wijten. Ook op het Britse eiland leidt de oorlog in Oekraïne tot torenhoge energierekeningen en zijn in de economie nog steeds de gevolgen van de coronapandemie voelbaar. "Maar het zou wel heel gewaagd zijn om te zeggen dat de Brexit geen rol speelt in de huidige crisis", aldus Menon.

Brexit maakt alles duurder

Het vertrek uit de EU heeft de Britse economie drie flinke oplawaaien gegeven, zegt Brexit-onderzoeker Sophie Hale bij denktank Resolution Foundation. "De eerste, hogere prijzen, werd al direct na de uitslag van het referendum duidelijk. Na de uitslag verloor het Britse pond zo'n 10 procent van z'n waarde tegenover de dollar. Hierdoor werden spullen uit het buitenland duurder en stegen de prijzen."

Die inflatiedruk nam verder toe toen de EU en het VK tot een handelsdeal kwamen. Hiermee gingen de stoplichten aan de grens na jarenlang op groen te hebben gestaan naar oranje. "Het benodigde papierwerk aan de grens zorgde voor rijen en hogere kosten voor bedrijven, die vervolgens weer in de prijzen doorberekend worden", zegt Hale. Deze extra hordes zorgden dat voedsel 6 procent duurder werd.

De tweede dreun, personeelstekorten, gooit extra olie op het inflatievuur. Door de Brexit kan iemand uit de EU niet langer van de ene op de andere dag in het VK aan het werk gaan. Dit zorgt voor een tekort aan vrachtwagenchauffeurs en bij personeel bij pubs en fruittelers. Om toch personeel te vinden worden de lonen verhoogd, waardoor de inflatie verder kan toenemen.

Kleinere bedrijven proberen het niet eens meer

De derde en laatste oplawaai van de Brexit is terug te zien in de handel. De terugkeer van grenzen maakt het exporteren van Britse spullen of diensten naar de EU en andersom duurder en onhandiger. Hierdoor gebeurt dat dan ook minder. Het Office for Budget Responsibility (OBR), de Britse versie van het Centraal Planbureau, zei vorige week dat Brexit een "significant negatief effect" had op de handel.

Dat is bijvoorbeeld terug te zien in het teruglopende aantal bedrijven dat handelt met de EU en andersom. "Dat toont aan dat veel kleinere bedrijven geen zaken meer doen in Europa, omdat het waarschijnlijk niet meer rendabel is", zegt Menon, tevens hoogleraar Europese Politiek aan King's College London.

"De Britse economie is de afgelopen kwartalen minder open geworden en je ziet dat de handel is geraakt ten opzichte van concurrenten", concludeert Hale.

Brexit is (vooralsnog) geen goednieuwsshow

Door de EU te verlaten heeft het VK meer vrijheid gekregen om z'n eigen koers te varen, maar die koers heeft tot dusver (vrijwel) niets opgeleverd. "Het VK kan nu bijvoorbeeld zelf handelsakkoorden sluiten, maar is daarmee nog niet beter uit dan voor de Brexit", zegt Brexit-onderzoeker Hale. "De voordelen van de gesloten deals zijn erg klein en zijn niet kosteloos." Tegelijkertijd lijkt het gedroomde handelsakkoord met de Verenigde Staten nog ver weg.

Verder geeft de Brexit het VK meer vrijheid als het gaat om regelgeving en migratie, maar ook dat heeft (nog) weinig positiefs opgeleverd.