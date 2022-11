Cryptobedrijf Genesis heeft 'grote problemen', toekomst is onzeker

Het faillissement van FTX zorgt voor problemen bij andere bedrijven in de cryptowereld. Zo ook bij cryptodienstverlener Genesis. Wat is er aan de hand bij het bedrijf? "Ze hebben grote problemen", zegt Teunis Brosens, econoom bij ING gespecialiseerd in digitaal geld.

Wat is Genesis?

Genesis is een beleggingsfonds, een belangrijke geldschieter in de cryptowereld. Ze handelen niet in cryptomunten, maar geven leningen aan cryptobedrijven en investeren er ook in. Ze richten zich speciaal op financiële instellingen, zoals hedgefondsen en vermogensbeheerders. Volgens Reuters had Genesis eerder dit jaar bijna 3 miljard dollar (ongeveer 2,8 miljard euro) aan leningen uitstaan.

Cryptogeldschieters zoals Genesis zijn in feite de banken van de cryptowereld. "In tegenstelling tot traditionele banken zijn er weinig regels waar ze zich aan moeten houden", zegt Brosens. "Daarom zijn cryptobedrijven vaak niet transparant. We weten niet precies wat er achter gesloten deuren gebeurt."

Wat is er aan de hand?

Nadat FTX vorige week het faillissement had aangevraagd, stopte Genesis met het verstrekken van nieuwe leningen. Ook blokkeerde het bedrijf de mogelijkheid voor klanten om geld op te nemen. De Amerikaanse krant Wall Street Journal meldde maandag dat Genesis bij andere investeerders had aangeklopt voor een noodlening van 1 miljard dollar.

"Een geldschieter moet het bedrijf nu overnemen, of veel geld investeren. Anders gaat ook Genesis failliet", zegt Brosens.

Wat hebben FTX en Genesis met elkaar te maken?

Genesis had eerder dit jaar ongeveer 175 miljoen dollar op een rekening staan bij FTX, vertelt Brosens. Daarmee zijn ze ook slachtoffer geworden van het failliete FTX, die dit geld niet meer kan terugbetalen. Het kan zijn dat ze ook een lening hebben gegeven aan FTX. Of dat ze hebben geïnvesteerd in FTT, de munt van het failliete bedrijf. "Maar omdat er weinig transparantie is in de cryptowereld weet niemand precies hoe de lijntjes tussen de bedrijven lopen", zegt de econoom.

"Genesis heeft eerder dit jaar al wat verliezen geleden", vertelt Brosens. Dit voorjaar hadden alle financiële markten het zwaar. Niet alleen de traditionele markten, maar ook crypto had hier last van. Daar kwam bij dat de cryptomunt Terra crashte. Dat had effect op veel cryptobedrijven. Niet alleen op FTX, maar ook op Genesis. Zij hadden bijvoorbeeld geïnvesteerd in Terra. "Deze problemen zijn sindsdien door blijven etteren", zegt de econoom.

Wie heeft hier last van?

Genesis is een beleggingsfonds is dat zich richt op instellingen. Daarom raakt dit niet meteen mensen die in crypto hebben geïnvesteerd. "Maar het voedt wel de nervositeit van beleggers", zegt Brosens. "Het schaadt het vertrouwen in de cryptomarkt." Als Genesis failliet zou gaan, kan dat uiteindelijk bedrijven treffen waar Genesis geld aan heeft geleend of in heeft geïnvesteerd. Dat zou individuele beleggers wel kunnen schaden."

Is er sprake van een domino-effect?

"Het is duidelijk geworden dat veel cryptobedrijven met elkaar verweven zijn", zegt Brosens. "Je kan lijntjes trekken van het ene bedrijf naar het andere, ze kopen elkaars crypto, beleggen bij elkaar. Dat kan inderdaad zorgen voor een domino-effect. Als grote spelers omvallen, valt de rest ook om." We weten nog niet hoe groot dat domino-effect zou zijn.

Volgens Brosens moeten we onderscheid maken tussen de oude oorspronkelijke cryptomunten, zoals bitcoin, en de beurzen en platformen die daaromheen zijn gebouwd. "Met cryptomunten als bitcoin is nu niet zo veel aan de hand", zegt de econoom. De munten zijn wel in waarde gedaald. "Maar dat heeft meer te maken met het vertrouwen van de mensen die erin investeren, niet met de afhankelijkheid van andere cryptobedrijven."

