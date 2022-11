Huizenkoper durft weer voor ontbindende voorwaarden te kiezen

Door de afkoeling van de huizenmarkt kunnen kopers ook weer ontbindende voorwaarden stellen. Vrijwel alle huizenkopers kiezen een financieringsvoorbehoud of de voorwaarde een bouwkeuring uit te voeren, meldt adviesketen De Hypotheekshop.

Als er minder concurrentie is om een woning, hoeft er minder te worden overboden. Ook is het makkelijker om bij je bod voorwaarden af te spreken. Bijvoorbeeld over het rond krijgen van een financiering of over het doen van een bouwtechnische keuring. Op die manier kun je de koop afbreken als er gebreken opduiken.