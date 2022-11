Energie-update: Zo gaat het met de gasprijs

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het gasverbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Het koude weer van de voorbije dagen was duidelijk terug te zien in het gasverbruik. Tussen 16 en 22 november gebruikten bedrijven en huishoudens 924 gigawattuur gas per dag. Dat is zo'n 30 procent meer dan een week eerder, toen elke dag gemiddeld 705 gigawattuur werd gebruikt.

In vergelijking met voorgaande jaren is er wel sprake van een kleiner gebruik, van zo'n 25 procent. Al maanden ligt het gasverbruik in ons land tientallen procenten lager dan gemiddeld in de afgelopen drie jaar. De hoge gasprijs speelt daarin waarschijnlijk een belangrijke rol.

Door het hogere verbruik zijn de gasvoorraden geslonken. De voorraden zijn nu voor gemiddeld 90,3 procent gevuld. Een week eerder was dat nog 91,5 procent. Alleen de opslag in Norg is nog volledig vol, terwijl vorige week nog drie van de vier opslagen volledig gevuld waren.

Het kabinet zei eerder al te verwachten dat de opslagen gedurende de wintermaanden minder vol zouden zijn, doordat in koude maanden meer wordt gestookt. Waarschijnlijk gaat de vulgraad de komende maanden dus verder omlaag.

De gasprijs liep de afgelopen week weer wat op. Op woensdag 22 november - het peilmoment voor de recentste gasupdate - kostte een megawattuur 129,62 euro. Een week eerder was dat nog 113,90 euro.

De oorzaak van die stijging is vooral het weer. De verwachting is dat het in Europa de komende weken kouder wordt dan gebruikelijk, waardoor de verwarming op veel plekken omhooggaat.

