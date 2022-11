Hogere prijzen houden winst bij IKEA op peil

Door hogere prijzen te rekenen voor zijn artikelen wist meubelgigant IKEA in het afgelopen boekjaar ongeveer evenveel winst te pakken als vorig jaar: 2 miljard euro. Dat meldt Ingka, wereldwijd eigenaar van de meeste IKEA-winkels.

Het winkelbedrijf had in het boekjaar 2022, dat eindigde op 31 augustus, te maken met onder meer hogere energiekosten en logistieke problemen. Ook besloot Ingka om veel winkels in Rusland te sluiten, omdat het land Oekraïne in februari aanviel.