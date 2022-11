Liter diesel ruim 30 cent goedkoper geworden in november

De prijs van een liter diesel is in november flink gedaald, blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. De adviesprijs lag begin deze maand op 2,25 euro, drie weken later ligt die prijs op 1,928 euro. Dat is een daling van ruim 30 cent per liter.

Door de fikse daling ligt de dieselprijs nu op het laagste punt sinds begin maart en nadert die het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Sinds de Russische invasie en de daaruit voorkomende schok op de markt voor grondstoffen zijn brandstofprijzen flink gestegen. Wel ligt de huidige prijs nog altijd beduidend hoger dan in voorbije jaren.

De daling werd eind oktober ingezet nadat de gevolgen van stakingen bij Franse olieraffinaderijen langzaam wegebde. Door de werkonderbrekingen moesten de Fransen hun brandstof, vooral diesel, uit het buitenland halen. Dat dreef de prijs toen op.

Verder is de olieprijs, het hoofdingrediënt van de brandstof, in de afgelopen weken in prijs gedaald. Begin deze maand kostte een vat Brentolie nog tegen de 95 dollar (ruim 91 euro). Vandaag is dat nog maar 85,60 dollar, omgerekend bijna 10 procent lager.

Hierdoor is niet alleen diesel, maar ook benzine in prijs gezakt. Vrijdag is de adviesprijs voor een liter benzine 1,95 euro, begin november was dat nog 2,15 euro.

