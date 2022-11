Pensioenen ambtenaren en metaalarbeiders gaan hard omhoog

Miljoenen werkende en gepensioneerde leden van ambtenarenfonds ABP en PME (een fonds voor de metaal- en elektrotechnische sector) krijgen een forse pensioenverhoging. ABP verhoogt de pensioenen per 1 januari met bijna 11,96 procent. Bij PME bedraagt de verhoging 6,2 procent.

De twee grote pensioenfondsen volgen daarmee onder meer het pensioenfonds voor bouwvakkers (+14,2 procent) en dat voor zorgpersoneel (+6 procent), die eerder deze maand hun verhogingen bekendmaakten.

Pensioenverhogingen zorgen bij gepensioneerden direct voor hogere uitkeringen. Werkenden of oud-werknemers krijgen een hoger toekomstig pensioen. In de afgelopen tien jaar werden pensioenen doorgaans niet verhoogd of soms zelfs gekort.

ABP zegt dat het fonds met de verhoging zijn ambitie om prijsstijgingen te compenseren via pensioenverhogingen na lange tijd weer weet waar te maken. "Hopelijk geeft dit onze gepensioneerden wat lucht nu de prijzen zo gestegen zijn", zegt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen. In juli verhoogde ABP pensioenen al met 2,39 procent.

Ook PME-voorzitter Eric Uijen kondigt de verhoging met trots aan. "Dit jaar kunnen we voor het eerst in veertien jaar pensioenen verhogen. In juli al met 1,29 procent en nu weer met 6,2 procent. Dat is niet voldoende om de volledige prijsstijging te compenseren, maar het betekent voor de gemiddelde deelnemer wel dat ze ongeveer 50 euro per maand meer krijgen."

Pensioenen kunnen omhoog door versoepelde regels

Volgens de twee fondsen kunnen ze de pensioenen verhogen omdat er nu soepelere regels gelden. Het kabinet besloot verhoging sneller toe te staan in aanloop naar de overstap naar een nieuw pensioenstelsel. "Zonder die versoepelde regels hadden we niet kunnen verhogen", zegt Uijen.

Pensioenfondsen mogen pensioenen verhogen bij een dekkingsgraad van 105 procent, in plaats van 110 procent. Dat mogen ze onder voorwaarde dat ze zich voornemen over te stappen naar het nieuwe stelsel. De dekkingsgraad is de verhouding van geld in kas ten opzichte van de toekomstige verplichtingen van het fonds.

Van Wijnen betoogt dat ABP niet over een nacht ijs is gegaan. Hij stelt dat de verhoging deelnemers niet schaadt en dat ABP financieel gezond genoeg blijft om een goede overstap naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk te maken. "Dit alles afwegende vonden we dat 12 procent verantwoord en evenwichtig is."

