Minimumloon gaat omhoog (en er zit nog meer in het vat)

Op 27 november 1968 werd de wet voor de invoering van het minimumloon aangenomen door de Tweede Kamer. Nu, ruim vijftig jaar later, wordt dat minimumloon voor het eerst in zijn bestaan extra verhoogd. Dat is vanwege de hoge inflatie. Daardoor komt er op 1 januari in één klap 10,15 procent bij.

"Je moet realistisch zijn, mensen moeten kunnen leven", zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "De grootste stijging in onze sector is voor afwassers, als ze nog op een cao-loon zitten." Want vaak betalen cafés en restaurants al meer dan het minimum.

En dat is niet anders in supermarkten, winkels of de schoonmaakbranche. "Voor een zeer beperkt aantal mensen moet het loon als gevolg van deze verhoging nog aangepast worden", zegt directeur Patricia Hoogstraaten van het Vakcentrum namens de supermarkten.

Die sector, maar ook winkels en de schoonmaakbranche zien veel meer op tegen de aanpassing van de systematiek voor het minimumloon, die voor 1 januari 2024 op de rol staat. "Een derde grote aanpassing aan het systeem", zegt directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) namens winkeleigenaren.

"In 2017 was de eerste, waarbij de leeftijdsgrens voor volledig minimumloon van 23 naar 21 jaar ging." De tweede is aanstaande met de verhoging van ruim 10 procent. En dan volgt in 2024 nog dat het minimumloon voortaan een minimumuurloon wordt, in plaats van een maandloon.

Daardoor is het loon per uur gelijk, ongeacht het aantal uur dat gewerkt wordt. "Dat raakt juist de sectoren waar veel minimumloners werken, omdat dat ook vaak parttimebanen zijn", zegt Peters, die wijst op hoe hard het minimumloon voor een 21-jarige de afgelopen jaren is gestegen.

Ook bij schoonmaakbedrijven werken veel parttimers, waardoor ze de wijzigingen van 2024 waarschijnlijk wel gaan voelen. Dit in tegenstelling tot de verhoging van 2023. "Wij betalen al jaren zo'n 120 procent van het minimumloon. Dus ook als het minimumloon met 10,15 procent stijgt, betalen we meer dan het minimum", zegt Ilse Vanhijfte van branchevereniging Schoonmakend Nederland.

Loon vakkenvuller straks net zo hoog als leidinggevende

"De aanpassing van 2024 raakt alle sectoren", zegt Hoogstraaten, die waarschuwt voor opmerkelijke verhoudingen op de werkvloer. "Waarbij de vakkenvuller op de groenteafdeling straks net zoveel verdient als zijn leidinggevende."

Volgens KHN-voorman Willemsen doet de verhoging van de laagste lonen pijn bij de werkgevers. "Absoluut, maar dit komt doordat veel kosten toenemen, bijvoorbeeld voor energie. De stijging van de laagste lonen begrijpen we overigens wel." Evengoed wordt naar de overheid gekeken voor compensatie. "In de vorm van minder belasting. Haal dat maar weg bij mensen die meer verdienen", vindt Willemsen.

Ook de supermarkten zijn niet tegen de verhoging van het minimumloon. "Wij leven van de uitgaven van consumenten. Als die niets uit te geven hebben, hebben wij ook een probleem."

