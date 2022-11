Variabele hypotheekrente steeds gewilder bij huizenkoper nu lenen duurder is

Uit de DNB-gegevens blijkt dat in september voor ruim 1 miljard euro aan hypotheken is afgesloten met een variabele rente of een rente die maximaal één jaar vaststaat. Dat bedrag is 7 procent hoger dan in augustus en zelfs 47 procent hoger dan in januari van dit jaar. Dit terwijl het bedrag van alle hypotheken samen in die periode juist daalde met 16 procent.