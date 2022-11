OneLove-bandjes van Utrechts bedrijf zijn na ophef ineens uitverkocht

De OneLove-bandjes van The Badge Company zijn uitverkocht. Volgens oprichter Roland Heerkens zijn de bandjes niet aan te slepen sinds Qatar en voetbalbond FIFA zich ertegen hebben uitgesproken.

"In twee jaar tijd hebben we er tweeduizend verkocht. En nu ineens achtduizend in acht uur tijd, bij wijze van spreken", zegt Heerkens in gesprek met NU.nl.

The Badge Company heeft een eigen website waarmee een jaarlijkse omzet van 50 miljoen euro wordt gedraaid. "En we doen de merchandise voor de KNVB en knvbshop.nl", vertelt de oprichter en partner in het Utrechtse bedrijf.

Vanuit de KNVB kwam twee jaar geleden het idee voor het aanvoerdersbandje dat verbondenheid moet uitdragen. "Wat veel breder is dan de lhbti-gemeenschap", zegt Heerkens. De afbeelding op de band is ook geen regenboog, wat vaak wordt gedacht. "Daardoor viel het verkeerd in Qatar en in het kielzog daarvan ook bij de FIFA."

Voor Heerkens pakt dat nu juist goed uit, want daardoor gaat de vraag door het dak. "De laatste voorraad van een paar honderd stuks hebben we naar het Europees Parlement in Straatsburg gebracht." Maar de machines draaien alweer en binnen een paar dagen moeten de bandjes à 4,99 euro per stuk weer te bestellen zijn.

