Ei op rantsoen in Britse supermarkten







Britse supermarkten stellen een quotum in op de verkoop van eieren, bakkers grijpen naar alternatieven en boeren willen dat de overheid in actie komt. Het ei zit in de verdrukking in het Verenigd Koninkrijk, schrijft persbureau Bloomberg

In sommige winkels zijn de eierschappen leeg en dat toont haarfijn aan hoe gevoelig de voedselketen is voor verstoringen. Dat wordt nu steeds zichtbaarder.

De oorlog in Oekraïne en de vogelgriep die in zowel Europa als de VS om zich heen slaat, spelen het ei parten. Als gevolg van de oorlog zijn de graan-, kunstmest- en energieprijzen sterk gestegen. Dat zijn allemaal belangrijke factoren in de eierketen.

In de VS voerde het ei volgens Bloomberg vorige maand de lijst aan van producten die het meest in prijs zijn gestegen. Ook in Nederland is een eitje steeds duurder.

