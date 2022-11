Amsterdamse P.C Hooftstraat verdringt nu ook in huurprijs de Kalverstraat

Wat je kon kopen op de Amsterdamse P.C. was al geruime tijd duurder dan het gemiddelde assortiment van winkels in de Kalverstraat, nu betalen huurders van die winkels daar ook meer. Dat blijkt uit de wereldwijde ranglijst van huurprijzen in winkelstraten van vastgoedgigant Cushman & Wakefield.

Op de P.C. Hoofdstraat betalen winkeleigenaren nu gemiddeld 2.650 euro per vierkante meter. In de Kalverstraat is dat 2.400 euro. Vóór de coronapandemie was de Kalverstraat nog duurder, aldus de vastgoeddienstverlener.

De P.C. komt op de wereldranglijst niet verder dan een 19e plek, een positie die voorheen aan de Kalverstraat toebehoorde. Die lijst wordt aangevoerd door de winkelstraat der winkelstraten: de New Yorkse 5th Avenue. Tsim Sha Tsui in Hongkong is tweede.

De Via Montenapoleone in Milaan is wereldwijd de derde duurste straat voor huurders. Die verdreef de Londense Bond Street, die nu op vier staat. De top vijf wordt afgesloten door de Parijse Champs Elysees, voorheen de nummer vier.

