De kostencrisis drukt waarschijnlijk ook stempel op Black Friday

Black Friday gaat vrijdag officieel van start. Hoewel Nederlanders in november bereid waren meer geld uit te geven dan een maand eerder, was het doen van grote aankopen nog een brug te ver. Zal dat beeld ook het koopjesfestijn beïnvloeden? "Het is een spannende tijd. Voor winkels, maar ook voor consumenten", zegt Marlene ten Ham, directeur van brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

Black Friday is een aantal jaren geleden overgewaaid uit de Verenigde Staten. Hoewel er de afgelopen jaren ook in Nederland flink gestunt werd met prijzen, lijkt het fenomeen inmiddels minder populair dan voorgaande jaren. Uit een rondvraag die brancheorganisatie INretail vorige maand op verzoek van NU.nl deed, blijkt dat veel winkels dit jaar minder vaak van plan zijn om hoge kortingen te geven.

Of het winkelend publiek ook minder achter de koopjes aan zal gaan dit jaar, is nog de vraag. Kredietverzekeraar Atradius verwacht in ieder geval dat de verkopen dit jaar tegen zullen vallen in vergelijking met vorig jaar.

Ten Ham is daar nog niet van overtuigd. "Mensen willen toch hun sinterklaas- en kerstcadeaus kopen. Nu ze minder te besteden hebben, zal men misschien juist op zoek gaan naar een goede deal tijdens Black Friday."

De ondernemers die Ten Ham heeft gesproken zeggen dit beeld te herkennen. "Mensen gaan iets kopen als het een goede deal is, waar ze toch al naar op zoek waren. Wat we nu al kunnen zien is dat consumenten meer aankopen doen tegen kleinere bedragen." Maar grote grote aankopen lijken nog uit te blijven.

Houdt Nederland de hand op de knip?

Volgens cijfers van statistiekbureau CBS houden de meeste mensen inderdaad de hand op de knip als het om grote uitgaven gaat. Ook een woordvoerder van INretail beaamt dat. "Zo gaat dat, als het consumentenvertrouwen laag is."

Hij betwijfelt of grote kortingen daar tijdens Black Friday verandering in gaan brengen. "Een grote aankoop is bijvoorbeeld een nieuwe auto of een keuken. Als je daar nu het geld voor hebt, moet je het ook maar net nodig hebben en je geld daaraan willen uitgeven."

Mochten de verkopen tijdens Black Friday tegenvallen, is dat volgens Atradius waarschijnlijk in het voordeel van de koopjesjagers. Artikelen die dit jaar niet verkocht worden, zullen begin volgend jaar nog meer afgeprijsd worden.

