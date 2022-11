Balkenendenorm tien jaar na wet omhoog, omlaag en nu bijna terug bij af

Het maximum dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen verdienen is voor 2023 vastgesteld op 223.000 euro. Daarmee is de balkenendenorm weer bijna terug op het niveau waar hij in 2013 begon, blijkt uit gegevens die NU.nl opvroeg bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de tussentijd ging het bedrag eerst omhoog, vervolgens hard omlaag en toen weer langzaam omhoog.

De Wet Normering Topinkomens, zoals die formeel heet, trad op 1 januari 2013 in werking. In de volksmond wordt het bedrag dat daarin wordt vastgesteld, ook wel de balkenendenorm genoemd. De term is vernoemd naar oud-premier Jan Peter Balkenende, onder wiens bewind de basis ervoor werd gelegd.

Dat gebeurde al veel eerder, in 2006. In 2013 kreeg dat een wettelijke grondslag. In dat eerste jaar ging het om een bedrag van 228.599 euro dat bestuurders maximaal mochten verdienen.

De 223.000 euro die nu is vastgesteld voor 2023, is het brutosalaris van topbestuurders inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en belaste onkosten zoals de reiskostenvergoeding. Het bedrag is altijd al opgebouwd geweest uit die posten, maar er zijn wel aanpassingen geweest in de systematiek.

"In eerste instantie ging de norm nog uit van het brutosalaris van een minister en dat vermenigvuldigd met 130 procent", zegt een woordvoerder van het ministerie. Daarbij was de peildatum 1 januari 2010. Destijds is ook vastgesteld dat dit basisbedrag jaarlijks zou worden aangepast in dezelfde mate als het salaris van een rijksambtenaar.

Maximum bezoldiging bestuurders

Bedrag eindigt sowieso op drie nullen

In 2014 kwam de balkenendenorm conform deze systematiek uit op het voorlopig hoogste bedrag van 230.474 euro. Om vervolgens in 2015 omlaag te duikelen naar 178.000 euro. "Dat kwam doordat de 130 procent werd vervangen door 100 procent", weet de woordvoerder van Binnenlandse Zaken.

Sinds 2015 wordt het bedrag aangepast in lijn met de cao-afspraken voor rijksambtenaren. Dat is afgerond op een duizendvoud in euro's, dus sindsdien eindigt het getal hoe dan ook op drie nullen.

