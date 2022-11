Ingestort cryptoplatform FTX was volgens ex-topman in de kern gezond

Het omgevallen cryptobedrijf FTX was in de kern gezond. Dat zegt oprichter en ex-topman Sam Bankman-Fried in een brief aan personeel van het platform. De gevallen miljardair zegt onder druk faillissementsbescherming te hebben aangevraagd, maar hij beweert dat dat achteraf niet nodig was geweest.

Bankman-Fried schrijft in de brief dat "ongeveer acht minuten nadat ik de papieren voor de faillissementsbescherming had getekend, er voor miljarden aan mogelijke financiering binnenkwam". Samen met het kapitaal dat FTX nog had en geld van andere geïnteresseerden hadden die miljarden ervoor kunnen zorgen dat het bedrijf overeind was gebleven, stelt hij.

Het omgevallen cryptobedrijf was een van de grootste handelsplatformen voor digitale valuta. Het viel eerder deze maand om toen miljoenen klanten hun beleggingen er weghaalden. Veel digitale munten (waaronder de bitcoin) kelderden in waarde, waardoor veel beleggers geld verloren. Een deel van de FTX-gebruikers is waarschijnlijk zijn inleg helemaal kwijt, omdat ze niet meer bij hun geld kunnen.

In de brief verontschuldigt Bankman-Fried zich ook. "Ik heb veel spijt van mijn falende toezicht. Terugkijkend zou ik willen dat ik veel, heel veel dingen anders had gedaan. Ik ga dat goedmaken voor jullie en voor de klanten, zelfs als ik daar de rest van mijn leven mee bezig ben. Al vrees ik dat zelfs dat niet genoeg zal zijn."

Bankman-Fried is inmiddels niet meer de topman van FTX. Hij is vervangen door John J. Ray III, die het faillissement begeleidt. Na een kijkje in de boeken zei de nieuwe topman dat hij nog nooit zo'n financiële puinhoop had gezien.

Aanbevolen artikelen