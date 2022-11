Steeds minder werklozen hebben een WW-uitkering

Delen via E-mail

Een op de negen werklozen ontving het afgelopen kwartaal een WW-uitkering. Twee jaar geleden was dat in dezelfde periode nog een op de vijf, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het aantal werklozen loopt weer licht op, terwijl het aantal WW'ers verder daalt.

Het aantal mensen dat een WW-uitkering kreeg, daalde in de maanden juli, augustus en september tot een nieuw laagterecord van 145.000. "Minder mensen die een baan hebben, raken die kwijt. Daardoor daalt het aantal mensen met een uitkering ook."

Van die 145.000 mensen die wel een uitkering hebben, zijn 40.000 mensen daadwerkelijk werkloos. "Iemand die is ontslagen uit een voltijdbaan en weer aan de slag is gegaan in een deeltijdbaan, kan bijvoorbeeld een aanvullende WW-uitkering krijgen."