Veel jongeren willen wel verhuizen, maar kunnen geen woning vinden

Het aantal mensen dat wel wil verhuizen maar geen woning kan vinden is sinds 2015 verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS woensdag. Vooral jongeren die nog bij hun ouders wonen en alleenstaanden onder de veertig hebben problemen bij het vinden van een huis.

In 2015 gaf bijna 3 procent van de mensen aan geen woning te kunnen vinden, terwijl hij of zij wel op zoek was naar een ander huis. In 2021 was dit ruim 6 procent. Dat komt neer op een toename van bijna 400.000 mensen in 2015, tot bijna 900.000 in 2021. Het zijn vooral mensen die geen koopwoning bezitten die in 2021 ergens anders wilden gaan wonen.