Rusland dreigt gastoevoer naar Europa nog verder af te knijpen

Het Russische Gazprom dreigt binnenkort nóg minder gas naar Europa te laten stromen. Dat heeft het staatsbedrijf op Telegram gemeld. Het gaat om gas dat via Oekraïne naar het westen stroomt: de enige route waarlangs Europa nog Russisch gas ontvangt.

Volgens Gazprom zijn er tientallen miljoenen kubieke meters gas die bestemd waren voor Moldavië, in Oekraïne blijven steken. Met dat land is Rusland momenteel in oorlog.