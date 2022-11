EU voert nieuw quotum in voor topvrouwen

Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een nieuw topvrouwenquotum. Vanaf 2026 moet 40 procent van de raad van commissarissen bij grote Europese bedrijven uit vrouwen bestaan. Als dat niet lukt, moet zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur voor een derde uit vrouwen bestaan.

Het overleg over het Europese topvrouwenquotum duurde maar liefst tien jaar. Onder meer Nederland en Duitsland lagen lang dwars, hoewel er in Nederland al een quotum geldt voor de raad van commissarissen. Als bedrijven zich niet aan het quotum houden, volgen geldboetes of worden mannelijke benoemingen geblokkeerd.

In Nederland moet sinds begin dit jaar een derde van de commissarissen bij grote bedrijven vrouw zijn. De bedoeling is dat de commissarissen via hun rol bij de benoeming van bestuursleden zorgen voor meer vrouwen in de raden van bestuur.

Uit recent onderzoek blijkt dat dit jaar 38 procent van alle commissarissen bij in Nederland beursgenoteerde bedrijven vrouw is. Vorig jaar was dat nog 33 procent. Er zijn ook veel bedrijven die dat percentage nog niet halen.

'Genoeg vrouwen gekwalificeerd voor topbaan'

Europarlementariër Lara Wolters (PvdA), die nauw betrokken was bij dit quotum, is blij dat het er eindelijk is. Volgens haar tonen landen waar al quota gelden, zoals Nederland en België, dat ze werken.

Daarentegen tonen Polen en Luxemburg dat de afwezigheid van een quotum ervoor zorgt dat er weinig vooruitgang zichtbaar was in de afgelopen jaren, zegt ze.

Ook Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, reageert tevreden. "Er zijn genoeg vrouwen gekwalificeerd voor topbanen. Met deze wet zorgen we ervoor dat vrouwen die functies ook krijgen."

Aanbevolen artikelen