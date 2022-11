Inspectie waarschuwt voor onverzekerde fatbikes

Fatbikes die harder gaan dan 25 kilometer per uur moeten een geel plaatje hebben. Als dat ontbreekt, zijn ze niet verzekerd en dat is verboden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 27 online verkopers van de populaire elektrische fietsen met dikke banden daarop gewezen.

Volgens de ILT bieden de internetverkopers fatbikes die harder gaan dan 25 kilometer per uur of een vermogen van 250 watt hebben zonder typegoedkeuring aan. "Dat is wel verplicht, ongeacht of ze op de openbare weg of op eigen terrein rijden."