NS beschermde personeel jarenlang niet genoeg tegen schadelijke stof chroom-6

Medewerkers van NS-werkplaatsen zijn jarenlang onvoldoende beschermd geweest tegen blootstelling aan de schadelijke stof chroom-6. Zij lopen daardoor een verhoogd risico op ernstige ziekten als kanker, longziekten en allergieën, concluderen onderzoekers van het RIVM dinsdag.

Het RIVM heeft ontdekt dat werknemers bij onderhoud of reparatie van treinen van 1970 tot 2020 in aanraking konden komen met chroom 6. Bij het schuren van de verf kan de schadelijke en kankerverwekkende stof vrijkomen, zodat werkplaatsmedewerkers dit inademen. Verf met chroom-6 erin wordt gebruikt om roestvorming tegen te gaan.

Hoeveel medewerkers in welke mate blootstelling hebben ervaren is volgens het RIVM lastig te zeggen. Tot 2014 werden vrijgekomen stoffen niet gemeten. De NS weet van die periode ook niet wie wanneer in welke werkplaats heeft gewerkt en daarbij mogelijk is blootgesteld aan chroom-6. Daarnaast is de extra kans op ziekte niet vast te stellen, zegt het RIVM.