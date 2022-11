Conservenfabrikant HAK start met verkoop van verse groenten

HAK, bekend van lang te bewaren bonen, spruitjes en wortels in glazen potten, gaat voor het eerst ook gegrilde en geroosterde groenten verkopen via de supermarkt. Dat terwijl het bedrijf de productie van conservengroenten vanaf januari juist stillegt.

HAK gaat via supermarkt Picnic zakken gegrilde en geroosterde groenten verkopen. Dit HAK Fresh-concept komt in 2023 ook in andere supermarkten beschikbaar, maakt het bedrijf dinsdagochtend bekend. Het is voor het eerst dat het bedrijf voor verkoop in de supermarkt afstapt van conservengroenten.