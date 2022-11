Petflessen recyclen tot garen voor kledingindustrie is niet per se duurzaam

Op kledinglabels zie je steeds vaker staan: ‘gemaakt van gerecycled polyester’. Maar experts waarschuwen dat daar ook nadelen aan kleven op het gebied van duurzaamheid. Hoe herken je als consument écht duurzame kleding?

"Petflessen recyclen is op zich een mooi idee", zegt Roosmarie Ruigrok van Clean & Unique, een platform voor duurzame mode. 'Er zijn zo veel plastic flesjes, en het is mooi als we die op een andere manier kunnen gebruiken. Maar het is nu een soort trend dat plastic afval wordt doorgeschoven naar de kledingindustrie. Petflesfabrikanten verdienen meer geld als ze petflessen direct aan de garenleverancier verkopen dan dat ze er zelf weer nieuwe plastic flesjes van maken."

Gerecycled polyester is er in drie varianten Vanuit de industrie: afval uit de polyestergarenindustrie wordt gerecycled tot nieuw garen of een ander product.

Vanuit inzameling: ingezamelde kleding wordt gesorteerd en gerecycled tot nieuwe kleding.

Van PET-flessen: flessen worden gerecycled en verwerkt in kledingstukken.

'Liever geen nieuwe grondstoffen'

Ook Chris Koeleman, organisator van Circular Textile Days, is niet overtuigd van deze vorm van recyclen. "Het heeft tijdelijk een mooi doel, omdat je die flessen kunt opruimen. Maar we willen graag dat vezels binnen de keten opnieuw gebruikt worden en we geen nieuwe grondstoffen nodig hebben voor de kledingindustrie." Hij spreekt dan ook liever van 'duurzamer' dan van 'duurzaam'.

Roosmarie Ruigrok (links) en Chris Koeleman (rechts). Foto: Eigen beeld

Hoe herken je duurzame kleding?

Dat is voor consumenten soms moeilijk te bepalen, geven Ruigrok en Koeleman toe. Toch zijn er wel enkele dingen waar je op kan letten. "Er zijn platforms die je vertellen of producten duurzaam zijn, zoals COSH!, Project Cece en True Cost Label", zegt Koeleman.

Ook zijn er gecertificeerde kledingkeurmerken, zoals het Global Organic Textile Standard (GOTS). Sites als Labelinfo en Milieu Centraal laten je zien welke kledingkeurmerken er zijn en wat ze betekenen. Zo'n keurmerk zegt meer dan alleen een woord als 'duurzaam' in een kledinglabel.

"Als je iets van katoen koopt, let er dan op dat er zo'n biologisch GOTS-keurmerk op staat", zegt Ruigrok. "Staat er dat een item is gemaakt is van dertien petflessen, dan kun je het beter laten liggen. Uiteindelijk is dat niet duurzaam. Als fruit er niet lekker uitziet, laat je het ook liggen. Zo moet je ook naar kleding kijken."

Dit zijn enkele gecertificeerde kledingkeurmerken.

Moeilijk recyclebaar

Polyester wordt veel in de fastfashion-industrie gebruikt. Het heeft voor fastfashion veel voordelen. Je kan polyester in alle kleuren maken en je kan de stof snel produceren. Je hoeft namelijk niet te wachten op de oogst. Dat heb je bijvoorbeeld wel met katoen. Polyester is daardoor goedkoop.

Maar door het gebruik van polyester komt er veel plastic in ons milieu terecht, legt Ruigrok uit. "Stof gemaakt van polyester verzwakt wanneer je het vaak wast. Uiteindelijk gaan de garens kapot en dan komen er microfibers vanaf. Dat komt in de wasmachine, gaat het riool in en komt uiteindelijk weer in onze natuur terecht."

"Eigenlijk moeten er van bovenaf betere regels komen voor duurzame varianten van vezels", vertelt Koeleman. "In Europa is men daarmee bezig, dus ik ben wel positief over de stappen die gezet worden. In Frankrijk hebben ze bijvoorbeeld het woord 'biologisch afbreekbaar' verboden omdat het een verwarrende term is. Maar het beste is als we zelf vooral minder consumeren."

