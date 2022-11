Noren naar meer gas boren om aan Europese vraag te voldoen

Noorwegen zal vanaf 2026 een nieuw gasveld aanleggen in de Noorse Zee. De ontwikkeling van dit veld moet bijdragen aan het op peil houden van de gasstromen naar Europese landen die alternatieven zoeken voor Russisch gas.

Energieconcern Equinor neemt het voortouw bij de ontwikkeling van de Irpa-gasvondst, die zich bevindt in de noordelijke uithoeken van de Noorse Zee. Het veld is naar schatting goed voor 20 miljard kubieke meter aan gasreserves, aldus het Noorse ministerie van Olie en Energie in een verklaring. De investeringen zullen in totaal 14,8 miljard kronen, ruim 1,4 miljard euro, bedragen. De eerste productie is gepland voor het vierde kwartaal van 2026.

Het plan komt op het moment dat Europa in onzekerheid verkeert over de gasvoorziening doordat gasstromen uit Rusland zijn weggevallen in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne. Noorwegen heeft geprobeerd de productie op te voeren om een deel van die daling te compenseren.

Irpa, dat voorheen bekend stond als Asterix, zal naar verwachting tot 2039 produceren. Exploitant Equinor beschikt over een belang van 51 procent in het project, waarbij ook Shell is betrokken. Het op papier Britse concern heeft een belang van 10 procent. Andere deelnemers zijn Petoro en Wintershall Dea.

