IJsthee, ambachtelijke salade en cornflakes kanshebbers voor Gouden Windei

IJsthee die goed zou zijn voor je immuunsysteem van Jumbo, oma's ambachtelijke aardappel-scharreleisalade van Dirk en DekaMarkt, en cornflakes van Kellogg's zijn genomineerd voor het Gouden Windei. Dat is de prijs van organisatie Foodwatch voor het meest misleidende voedselproduct van het jaar.

Ook de All-Bran Fruit'n Fibre-cornflakes van Kellogg's is genomineerd. Er is weliswaar niks mis met de ingrediënten van de cornflakes, maar de inhoud van het pak is met een kwart verkleind, terwijl de schapprijs slechts licht gedaald is. Qua uiterlijk en afmetingen ziet het pak cornflakes er nog hetzelfde uit, maar "de prijs per kilo is in verhouding flink gestegen", meldt Foodwatch.