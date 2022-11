Meer ECB-renteverhogingen aanstaande in 2023

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat volgend jaar waarschijnlijk door met het verhogen van de rente om de hoge inflatie aan te pakken. Dat zei ECB-hoofdeconoom Philip Lane in een interview met de financiële website Market News.

Rentes van de ECB gelden voor banken die daar geld lenen of juist stallen. Op die manier werken renteverhogingen uiteindelijk door in rentetarieven op spaarrekeningen en hypotheken.

Het is volgens Lane echter niet zeker dat het in december opnieuw om een rentestap van 0,75 procentpunt gaat. Binnen de ECB wordt gezinspeeld op een verhoging met 0,5 procentpunt, mede door toenemende zorgen over een recessie door die renteverhogingen. De rentevergadering is op 15 december.