Rokers bezuinigen niet op sigaretten ondanks prijsstijgingen

Sigaretten werden in de afgelopen twaalf jaar relatief gezien flink duurder. Toch maakte dat voor de uitgaven aan sigaretten niet veel uit: rokers bleven ongeveer 2,5 procent van hun jaarinkomen besteden aan honderd pakjes sigaretten, blijkt uit nieuw onderzoek waar NRC en Trouw dinsdag over berichten.

Rokers hoeven niet te bezuinigen op sigaretten, omdat hun inkomens ook flink zijn toegenomen, legt onderzoeker Cloé Geboers van de Universiteit Maastricht uit. Daardoor hebben de prijsstijgingen van sigaretten minder effect.

Geboers wil dat het kabinet meer gaat doen om de sigaretten fors duurder te maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de accijnzen jaarlijks te verhogen. Hogere prijzen zijn de voornaamste motivatie om te stoppen met roken, bevestigde het RIVM al eerder.

NRC en Trouw schrijven dat een pakje sigaretten in 2008 gemiddeld zo'n 3,60 euro kostte. Twaalf jaar later kostte een pakje zo'n 6,70 euro, wat neerkomt op bijna een verdubbeling. Toen Geboers dat vergeleek met de inkomensstijging, bleek dat de betaalbaarheid van peuken maar een klein beetje daalde. Nederlanders hadden immers meer om te besteden aan sigaretten.

Geboers hoopt dat een pakje peuken voortaan minimaal 1 euro per jaar duurder wordt. Haar onderzoek wordt later op dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nicotine & Tobacco Research.

Kabinet ging met Preventieakkoord strijd aan met rokers

Het kabinet presenteerde in 2018 het Nationale Preventieakkoord. Dat plan heeft als doel om overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. In de afgelopen drie jaar daalde het percentage rokers met 1 procentpunt tot 21 procent van de volwassenen. In 2040 moet dat nog maar 5 procent zijn.

Een land dat goed op weg is om dat percentage te behalen, is Nieuw-Zeeland. Daar is het percentage rokers vorig jaar gedaald tot 8 procent van de volwassenen, bleek vorige week uit vrijgegeven cijfers. Nieuw-Zeeland wil in 2025 rookvrij zijn. Het land hanteert zeer hoge prijzen én aanvullende wetgeving om tabaksverkoop tegen te gaan.

