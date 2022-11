Staking PostNL dinsdag van de baan, actie op Black Friday nog steeds mogelijk

De aangekondigde staking van PostNL-medewerkers komende dinsdag is van de baan doordat beide partijen weer in overleg gaan. Dat is de uitkomst van een kort geding dat maandag diende bij de rechtbank in Den Haag. Een staking op Black Friday (aanstaande vrijdag) staat voorlopig nog wel op het programma.

FNV en een deel van de PostNL-medewerkers willen een hoger loon en willen die eis met een staking kracht bijzetten. Het postbedrijf vreest dat spoedeisende brieven, zoals medische post en rouwkaarten, daardoor niet op tijd worden bezorgd.

PostNL en de vakbond gaan hierover dinsdag in gesprek. De staking die aanvankelijk was aangekondigd voor dinsdag, gaat daarom niet door. Een grotere landelijke staking op vrijdag 25 en zaterdag 26 november is niet geschrapt.

PostNL is naar de rechter gestapt om de stakingen tegen te houden. De rechter wil eerst het overleg van dinsdag afwachten. Als daar niets uitkomt, doet de rechtbank later op dinsdag alsnog uitspraak over het toelaten van de staking.

