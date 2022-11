China slaat grote slag in wereldwijde run op aardgas uit Qatar

China heeft met Qatar een deal gesloten voor de levering van miljoenen tonnen vloeibaar aardgas (lng). De overeenkomst geldt voor 27 jaar en er is zo'n 60 miljard dollar (58,5 miljard euro) mee gemoeid. Op het gas is een run omdat veel landen, waaronder Nederland, het zien als een goede vervanger van Russisch gas.

Het Chinese staatsbedrijf Sinopec heeft daarom nu een akkoord gesloten met Qatar Energy. De deal houdt in dat Qatarezen in 27 jaar tijd in totaal 4 miljoen ton vloeibaar aardgas leveren, te beginnen in 2026. Qatar Energy zegt momenteel ook met andere geïnteresseerde partijen gesprekken te voeren, waaronder uit Europa.