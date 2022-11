Huizenprijzen in oktober voor derde maand op rij licht gedaald

De prijzen voor koopwoningen waren afgelopen maand opnieuw iets minder hoog dan de maand ervoor. Het gaat om een kleine daling van 0,5 procent in vergelijking met de prijzen van september. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Een koophuis kostte in oktober gemiddeld 428.079 euro.

Jarenlang zijn de prijzen voor koophuizen gestegen. Vooral in de tweede helft van vorig jaar en de eerste helft van dit jaar schoten de prijzen omhoog. Maar sinds enkele maanden is juist sprake van een lichte daling.

Die afname is overigens relatief. Vergeleken met een jaar geleden lopen de huizenprijzen nog wel flink op. Zo kostte een koophuis in oktober 7,8 procent meer dan een jaar eerder.

In oktober zijn 14.863 huizen van eigenaar gewisseld. Dat is 8 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn er 156.621 huizen verkocht. Dat is 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.