Ook energiebedrijf Essent verhoogt variabele tarieven

Per 1 januari gaan de variabele tarieven van energiebedrijf Essent fors omhoog. Toch zullen de meeste klanten hier weinig last van hebben, volgens de leverancier. Door het prijsplafond zal de rekening van 85 procent van de huishoudens in januari lager zijn dan in de laatste maanden van dit jaar.

Vanaf 1 januari gelden maximumprijzen van 1,45 euro voor een kuub gas en 0,40 cent voor een kilowattuur stroom. Die prijzen gelden tot een verbruik van 2.900 kilowattuur en 1.200 kuub per jaar. Wie precies op dat verbruik zit, betaalt bij Essent in januari 250 euro. Zonder dit prijsplafond zouden de kosten oplopen tot 501 euro. De nieuwe prijzen van Essent gelden voor drie maanden.

Bij het bepalen van de tarieven geldt een vertraging van een paar maanden ten opzichte van de inkoop. Het is Essent daardoor niet gelukt om de daling van de prijs van energie van de afgelopen maanden in het nieuwe tarief mee te nemen.

Daarbij speelt ook mee dat energiebedrijven van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) tariefwijzigingen minstens dertig dagen van tevoren moeten aankondigen. Nu duurt het nog even voordat klanten iets merken van de gunstige prijsontwikkeling. Daarom komt Essent eerder dan gebruikelijk met nieuwe tarieven.

Energiebedrijf Vattenfall maakte vorige week bekend dat zij ook per 1 januari de variabele tarieven voor stroom en gas verhogen. Greenchoice en Eneco maken binnenkort ook tariefwijzigingen bekend.

