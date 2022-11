PostNL naar rechter om staking te voorkomen

PostNL wil niet dat personeel deze week het werk neerlegt en is naar de rechter gestapt om een staking te voorkomen. De zaak dient maandag bij de rechtbank in Den Haag. Dinsdag staat een regionale staking gepland. Vrijdag, op Black Friday, volgt een tweede, landelijke staking.

Oorzaak van de acties is dat PostNL en vakbond FNV het niet eens kunnen worden over een nieuwe cao. De bond wil een grotere loonsverhoging dan het postbedrijf wil geven. Verder wil FNV dat het bedrijf iets doet aan de hoge werkdruk en moeten er betere regels komen voor wie eerder wil stoppen met werken.

PostNL is niet gelukkig dat het personeel van plan is het werk neer te leggen. Het bedrijf zegt onder meer te vrezen dat door de acties de spoedeisende post zoals rouwkaarten en medische brieven te laat wordt bezorgd. Het postbedrijf is daarom naar de rechter gestapt om de staking van dinsdag te voorkomen. Later beslist PostNL of het ook naar de rechter stapt om de staking van vrijdag en zaterdag te verhinderen.

Dinsdag 22 november staat een eerste actie gepland in de regio Zuidoost. Dan gaat het met name om Limburg en Oost-Brabant. Op vrijdag volgt een grotere actie. Op die dag is koopjesfestijn Black Friday. De staking begint dan om 4.00 uur 's morgens en duurt tot zaterdag 16.00 uur. Ook is er op zaterdag een manifestatie in het Olympisch Stadion in Amsterdam.