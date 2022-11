Philips ontdekt nieuwe problemen bij beademingsapparaten

Philips heeft nieuwe problemen ontdekt bij zijn beademingsapparaten. Dat heeft het bedrijf gemeld aan toezichthouders in diverse landen, waaronder de VS. Het is een nieuw hoofdstuk in een slepende kwestie die Philips al meer dan een miljard euro heeft gekost.

De zaak draait om bepaalde apneu- en beademingsapparaten van Philips waarin isolatieschuim kan afbrokkelen. Dat brengt gezondheidsrisico's voor gebruikers met zich mee. Philips moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. Daarvan zijn er al meer dan 4 miljoen klaar.

Nu zijn bij sommige van de al vervangen apparaten nieuwe problemen aan het licht gekomen. Het schuim dat is vervangen, kan losraken en de luchtinlaat blokkeren. Als dat gebeurt, gaat er een speciaal alarm af. Philips heeft tien meldingen gekregen van apparaten die niet deugen, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Ook zijn sporen van vuiltjes gevonden in sommige aangepaste apparaten. Voorlopig onderzoek wijst uit dat het onder meer om afgebrokkelde deeltjes van het oude schuim gaat.

Volgens de zegsman moeten door de nieuwe problemen ongeveer 170.000 apparaten worden vervangen. Daarvan zijn er pas 20.000 klaar, voornamelijk in de VS en Japan. Hij meldt ook dat in Nederland nog geen Trilogy-apparatuur is vervangen.

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft Philips om extra informatie verzocht. Het bedrijf, dat tegenwoordig vooral zorgtechnologie ontwikkelt, denkt voor het einde van de maand met een update te komen.

Zaak heeft Philips veel geld gekost

Of de nieuwe problemen extra kosten met zich meebrengen, kan de woordvoerder niet zeggen. Eerder moest Philips al honderden miljoenen euro's opzijleggen. Dat is nog los van juridische kosten voor bijvoorbeeld claims van boze patiënten.

Voormalig topman Frans van Houten vertrok vorige maand als hoogste baas van Philips. Het vermoeden bestaat dat de problemen met de apparaten de oorzaak van het vroegtijdige vertrek waren, al heeft het bedrijf dat niet bevestigd. Eerder dit jaar zijn ook al banen geschrapt.

Verder hebben boze beleggers Philips aansprakelijk gesteld voor verliezen die ze hebben geleden door de problemen. Ze schatten hun verlies in op 16 miljard euro. Daarnaast kondigde Philips vorige maand een afwaardering aan van 1,3 miljard euro op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de apparaten.

