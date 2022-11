Nederlanders iets positiever over de economie, maar wachten met grote aankopen

Nederlanders waren in november iets minder negatief over de economie dan in oktober, volgens statistiekbureau CBS. Ook waren zij deze maand bereid om iets meer geld uit te geven.

Nederlanders zijn vooral iets minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden, volgens nieuwe cijfers van het CBS. Over de afgelopen twaalf maanden waren ze nog steeds even negatief als vorige maand.

Hoewel consumenten deze maand bereid waren om meer geld uit te geven, vinden ze het nog altijd niet de juiste tijd voor het doen van grote aankopen zoals een auto, meubels of huishoudelijke apparaten.

Het consumentenvertrouwen bereikte in september en oktober van dit jaar de laagste stand ooit sinds het begin van de metingen in 1986. Hoewel men in november iets minder pessimistisch is dan de twee maanden ervoor, liggen de cijfers nog altijd ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

CBS: consumentenvertrouwen per maand

