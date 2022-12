Privateleaseauto zit huizenkopers steeds vaker in de weg

Delen via E-mail

Huizenkopers worstelen bij de hypotheekaanvraag steeds vaker met hun privateleaseauto. De maandelijkse kosten van die auto worden meegerekend bij de hypotheekaanvraag. Kopers kunnen tot wel 80.000 euro minder lenen door zo'n leasecontract, berekent advieskantoor De Hypotheker.

Consumenten rijden in de afgelopen jaren vaker een auto via private lease, een leaseconstructie zonder tussenkomst van de werkgever. "Voor veel mensen kan een privateleaseconstructie het verschil maken tussen het wel of niet kopen van een woning", waarschuwt Menno Luiten, commercieel directeur bij De Hypotheker.