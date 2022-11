Opnieuw grote uitbraak vogelgriep in Limburg: 233.000 kippen geruimd

Op een legkippenboerderij in het Limburgse Oostrum is vogelgriep vastgesteld. De 233.000 kippen op de boerderij worden afgemaakt, meldt het ministerie van Landbouw zaterdag.

Het is een van de grootste ruimingen tot nu toe. De grootste uitbraak werd op 20 oktober vastgesteld in het Limburgse Heythuysen. Daar moesten 300.000 leghennen worden gedood om verspreiding van het virus te voorkomen.

Rondom het bedrijf in Oostrum staan geen andere bedrijven die meteen geruimd moeten worden. Wel worden zes pluimveebedrijven onderzocht op vogelgriep. In een cirkel van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf geldt per direct een verbod op het vervoeren van dieren, eieren en mest.

De huidige vogelgriepuitbraak is de grootste tot nu toe. Het eerste geval van deze variant in Nederland werd ruim een jaar geleden vastgesteld. Waar het virus zich normaal gesproken alleen in de winter verspreidde, werden nu ook in de zomer dieren ziek.