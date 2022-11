Cryptobeurs FTX failliet: 'Klanten krijgen geld waarschijnlijk niet terug'

FTX heeft faillissement aangevraagd. De op een na grootste cryptobeurs ter wereld leek twee weken geleden nog een succesvol bedrijf. Nu noemt de nieuwe bestuurder John J. Ray III het de grootste mislukking die hij ooit in zijn carrière heeft gezien. Wat is er gebeurd?

Wat is er aan de hand?

FTX was een cryptoplatform waar dagelijks veel geld werd verhandeld. Die cryptobeurs is samen met dochterbedrijf Alameda Research allerlei schulden aangegaan. Toen die schulden niet meer betaald konden worden, viel FTX om.

"Iedereen ging ervan uit dat het een goedlopend bedrijf was", vertelt Peter Slagter, expert op het gebied van digitale valuta. Nu blijkt dat het een grote puinhoop is. Ray III zei donderdag in een verklaring dat er niet goed werd omgaan met vertrouwelijke gegevens. Ook werd geld van het bedrijf gebruikt om huizen te kopen voor werknemers.

Hoe is het zo uit de hand lopen bij FTX?

Er wordt veel gespeculeerd over hoe dit zover heeft kunnen komen. Er is nog veel onduidelijk. Dat wordt nu onderzocht. "Het is ironisch. FTX-oprichter Sam Bankman-Fried werd namelijk tot twee weken geleden gezien als de ideale schoonzoon", vertelt Slagter.

Hij kwam vaak in Washington, juist om met Amerikaanse politici te praten over strengere regelgeving voor crypto. "Nu blijkt hij zelf corrupt te zijn." Bankman-Fried zou met miljarden hebben geschoven om de grote verliezen van FTX en Alameda op te vangen.

Hoe voorkom je dit soort situaties?

Er moeten internationaal gezien meer regels komen, zegt Lisa Neves Gonçalves, woordvoerder betalingsverkeer en crypto bij De Nederlandsche Bank (DNB). "Je ziet vaak dat innovatieve sectoren vooruitlopen op de regelgeving. Met betere regels weten consumenten waar ze aan toe zijn."

Daar moet nu wat aan gedaan worden. Gelukkig was er voor de misstanden bij FTX aan het licht kwamen, al wet- en regelgeving in de maak. "Er komt een nieuwe wet aan in Europa", vertelt de woordvoerder. Die wet gaat in 2024 in.

Wat zijn de gevolgen van het faillissement van FTX?

Om te beginnen heeft deze situatie gevolgen voor bedrijven. "We kunnen het vergelijken met een flinke aardbeving. Tijdens een aardbeving valt het zwakste gebouw als eerst om. Dat was in dit geval FTX, maar daar houdt het niet op. De gebouwen die eromheen staan - dus bedrijven die iets met FTX te maken hebben - worden ook geraakt."

Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die hebben geïnvesteerd in FTX. Bedrijven die heel veel geld hebben geleend, kunnen dan zelf ook in de problemen komen. "Het is nog onbekend hoeveel bedrijven dat zijn."

Voor klanten van FTX heeft het faillissement ook gevolgen. "Voor hen is het zeer de vraag wat er nog over is van het geld dat ze hebben ingelegd", zegt Slagter. FTX heeft namelijk geld van klanten gebruikt voor eigen doeleinden. "Dat geld is er waarschijnlijk gewoon niet meer." Wat er nog is, komt waarschijnlijk niet bij consumenten terecht. Zij staan achteraan in de rij van het geld dat moet worden terugbetaald na dit faillissement. "Kortom, zij krijgen hun geld waarschijnlijk niet meer terug."

Wat kan je doen als je nu crypto hebt?

Voor Nederlanders is het in ieder geval nuttig om de crypto naar Nederland toe te halen. "Daarmee zeg ik niet dat het dan 100 procent te vertrouwen is", zegt Slagter. "Maar als er wat mis gaat, valt het onder het Nederlands recht en kun je alle ontwikkelingen volgen in je eigen taal. Dat scheelt."

Daarnaast is het volgens Slagter goed om te kijken wat je kan doen om risico's te verminderen. "Je kan bijvoorbeeld kritisch kijken naar hoe je je crypto bewaart. Doe je dit zelf, samen met een bedrijf of laat je dit doen? In het laatste geval geef je veel uit handen. Je moet goed bedenken of je dat risico wel wil lopen."

DNB kan hier geen advies over geven. Maar als je in de toekomst in crypto wil investeren, "doe dat dan alleen met geld wat je kunt missen", zegt Neves Gonçalves. Dan kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Eerder

Aanbevolen artikelen