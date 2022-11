We betalen meer energiebelasting en brandstofaccijns

We hebben afgelopen jaar ruim 23 miljard euro aan milieubelastingen betaald, een miljard meer dan in 2020. De opbrengst is vooral te danken aan de hogere brandstofaccijnzen en energiebelastingen die zijn opgehaald, meldt statistiekbureau CBS maandag.

Brandstofaccijnzen en energiebelastingen waren samen goed voor een stijging van 850 miljoen euro. Ook de vliegbelasting die vorig jaar werd ingevoerd, heeft bijgedragen aan de stijging. Sindsdien betalen alle passagiers die vertrekken van een Nederlandse luchthaven een vliegbelasting van 7,85 euro per vlucht. In totaal is er voor 69 miljoen euro aan vliegbelasting geïnd.

De brandstofaccijnzen hebben 291 miljoen euro meer opgebracht, een stijging van 3,9 procent. Naast de inflatiecorrectie op het tarief komt de stijging door een toename van gereden kilometers in het afgelopen jaar ten opzichte van 2020. Ondanks de stijging waren de opbrengsten in 2021 nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Verder is er afgelopen jaar 554 miljoen euro meer opgehaald aan energiebelasting, een stijging van 8,6 procent. Dit komt mede door een hoger aardgasverbruik van woningen. Het gemiddelde aardgasverbruik van particuliere huishoudens is met 14,3 procent gestegen.

