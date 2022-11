Duizenden uitvaartverzekeringen pas opgemerkt als nabestaanden ernaar vragen

Nabestaanden ontdekken jaarlijks duizenden vergeten uitvaartverzekeringen, waarvoor verzekeraars bij navraag tientallen tot enkele duizenden euro's uitkeren. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs uitvaartverzekeraars.

De Tweede Kamer werkt via een wetsvoorstel aan een systeem waarbij na overlijden vanuit de gemeente automatisch een seintje naar verzekeraars gaat. Tot die tijd moeten mensen zelf achter vergeten verzekeringen aan.

Het gaat hierbij vooral om oude kapitaalverzekeringen. Dat zijn uitvaartpolissen waarbij mensen vroeger eenmalig een bedrag inlegden en waarbij de dekking bestaat uit een geldbedrag in plaats van de uitvaart zelf. Lang niet altijd weten nabestaanden van het bestaan hiervan. Dat komt mede doordat er niet maandelijks premie wordt afgeschreven.

Belangenvereniging Verbond van Verzekeraars bevestigt dat er in de afgelopen jaren al zeker twintigduizend polissen zijn uitgekeerd nadat nabestaanden of uitvaartbegeleiders aan de bel hadden getrokken. Door gewoon de verzekeraar te bellen worden tal van oude polissen ontdekt. Hoeveel dit er precies zijn, is onduidelijk.

Verzekeraars proberen zelf ook vergeten polissen te ontdekken. Uitvaartverzekeraar DELA heeft vooral naturaverzekeringen, waarbij maandelijks premie wordt betaald. "Als de afschrijving van de premie mislukt of het ledenblad wordt retour gestuurd, dan krijgen we wel door dat een polishouder verhuisd of overleden is", zegt woordvoerder Martijn van de Koolwijk.

De recent door DELA overgenomen verzekeraar Yarden heeft wel veel premievrije kapitaalverzekeringen. "Wekelijks wordt DELA gebeld door nabestaanden of uitvaartbegeleiders. We kunnen dan gauw checken of er op die naam een polis aanwezig is. Een andere proactieve controle die we doen, is kijken of polishouders bij ons ouder zijn dan de oudst levende Nederlander (109, red.)."

'Vergeten polis tientjes tot paar honderd euro waard'

Ardanta, na DELA de tweede uitvaartverzekeraar van het land, heeft ook veel oude premievrije polissen die zijn vergeten en waarbij klanten ook niet te vinden zijn. "Omdat klanten hun verhuizing niet hebben doorgegeven of omdat ze zijn overleden", zegt woordvoerder Rosanne de Boer.

Het gaat bij de vergeten polissen, die doorgaans tientallen jaren geleden zijn afgesloten, vaak om kleine bedragen. "Een paar tientjes tot een paar honderd euro", zegt De Boer.

Ook deze verzekeraar controleert via leeftijd en openbare bronnen of polishouders al overleden zijn. Volgens De Boer heeft ook een klein achterhaald bedrag vaak emotionele waarde voor nabestaanden. "Dat is een extra motivatie om ons hiervoor in te zetten."

Naast de afzonderlijke verzekeraars die je kunt bellen, heeft het Verbond van Verzekeraars de website Vanatotzekerheid.nl. Daarop kun je controleren of er ergens nog een polis ligt. Volgens Paul Koopman van de belangenvereniging deden in 2021 achtduizend mensen hier een aanvraag. Bij zeker de helft van de aanvragen bleek er nog geld te liggen bij uitvaartverzekeraars.

