'Russisch Google' koopt miljoenen overgebleven IKEA-meubels

Het Russische Yandex gaat ruim twintig miljoen IKEA-producten opkopen in Rusland. Het gaat om artikelen die overbleven nadat IKEA afgelopen zomer uitverkoop had gehouden in het land. Yandex, dat onder meer bekend is van de gelijknamige zoekmachine, wil de producten op zijn eigen online marktplaats gaan verkopen.

Na de Russische aanval op Oekraïne besloot IKEA zijn Russische winkels te sluiten. Het bedrijf bleef nog wel zitten met vele miljoenen producten. Die heeft het geprobeerd te verkopen tijdens een grootschalige uitverkoop.

De goederen die niet zijn verkocht, gaan nu over naar Yandex. Die wil de producten voor het einde van het jaar op zijn eigen Yandex Market aanbieden.

Na de Russische invasie van Oekraïne besloten veel westerse bedrijven Rusland te verlaten. Ingka, eigenaar van onder meer de Russische IKEA-winkels, sloot zijn vestigingen wel, maar vertrok niet. Het bedrijf, dat juridisch in Nederland is gevestigd, moet nog een besluit nemen over een eventueel vertrek uit Rusland.

