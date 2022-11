Aziatische restaurants moeten koks in Nederland werven

Delen via E-mail

Aziatische restaurants moeten bij het werven van koks eerst in Nederland zoeken, voordat ze personeel uit Azië laten komen. Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte vrijdag bekend dat de uitzonderingsregeling definitief wordt gestopt.

Sinds begin 2022 was er al een tijdelijke stop gezet op de regeling waarmee de restaurants direct personeel in Azië konden werven. Vanaf 2019 mochten Aziatische restaurants juist vrijuit personeel werven van buiten Europa. Maar dat personeel mocht wel maar maximaal twee jaar hier blijven werken.

Dat de uitzonderingsregeling vervalt, betekent niet dat Aziatische restaurants geen koks meer uit Azië kunnen halen. Ze moeten net als bedrijven in andere sectoren eerst aantonen dat ze hebben geprobeerd om te werven in Nederland en Europa. Als ze daar geen goed personeel hebben gevonden, kunnen ze alsnog in Azië op zoek.