DNB-president Knot verwacht kleinere rentestappen van ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de komende tijd kleinere rentestappen nemen om de torenhoge inflatie tegen te gaan. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag tijdens een Europees bankierscongres in Frankfurt.

De ECB, waar Knot bestuurder is, komt volgens hem in een nieuwe fase terecht om de hoge inflatie omlaag te krijgen. "Ik verwacht dat we tijdens de beleidsvergadering van volgende maand een neutraal terrein bereiken. Op dat punt stimuleren we economische groei niet langer, maar remmen we die ook nog niet af. Neutraal terrein is als de rust in een voetbalwedstrijd, wanneer coaches al hun spelers verzamelen en het spelplan uitstippelen voor de tweede helft", aldus Knot.