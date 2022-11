Dit jaar extra veel kerstpakketten met lekkers voor het hele gezin

Werkgevers slaan weer massaal kerstpakketten in als blijk van waardering en om personeel te behouden. Door de inflatie verandert het pakket wel van inhoud. Geen spulletjes die er voornamelijk mooi uitzien maar lekkers voor het hele gezin, blijkt uit navraag van NU.nl.

Sinds het voorjaar zijn kerstpakkettenleveranciers druk met bestellingen. En hoewel veel werkgevers op de kleintjes letten vanwege de inflatie en hogere energiekosten, worden er meer pakketten besteld dan vorig jaar. In coronatijd lieten werkgevers hun waardering voor hun personeel blijken met een attent kerstpakket. Nu geven ze een pakket om personeel te behouden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

"Kerstpakketten zijn een traditie en bijna een verworven recht", zegt Wilco Jansen van Sligro, dat dit jaar waarschijnlijk een miljoen pakketten vult. "Ook in tijden dat bedrijven moeten besparen, doen ze veel kwaad door de kerstpakketten van hun personeel af te nemen. De kosten, gemiddeld 45 euro, zijn ook geen mega-uitgave."

Ook bij Kerstpakkettenplaza, al jaren goed voor ruim 300.000 kerstpakketten per jaar, zien ze meer dozen de deur uitgaan. En er wordt sneller besteld dan voorheen. "Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt ga je niet bezuinigen op dit extraatje voor het personeel", zegt directeur Merijn Kokke. "We verwachten daarom 10 procent meer te verkopen. Eerder hebben we ook wel crises gehad en natuurlijk corona. Het lijkt wel alsof er in crisistijd extra waarde wordt gehecht aan een kerstpakket. Daar bezuinig je niet op."

Volgens Jansen en Kokke is het traditionele pakket weer helemaal terug in plaats van de vouchers of cadeaubonnen. "Een doos kost mogelijk minder, maar is toch een groter gebaar."

Marshmallows in plaats van kerstkransjes

Ook bij kerstpakketteninpakkers merken ze dat de prijzen van levensmiddelen zijn gestegen. Al leidt dat niet direct tot duurdere pakketten. Kokke: "Wij hanteren vaste prijzen en bedrijven hebben ook vaak vaste budgetten. Een doos van 45 euro is bij ons het meest gangbaar. Als je hetzelfde betaalt als vorig jaar, is je pakket mogelijk iets anders samengesteld."

"Zo merken wij dat producten met granen fors duurder zijn geworden. Dan laten we de duurdere kerstkransjes eruit, en vervangen die voor drie andere producten, zoals marshmallows en chocolade", zegt Kokke. 'Wil je wel dezelfde inhoud, dan betaal je mogelijk enkele euro's meer dan vorig jaar."

Lekkers voor het hele gezin

Bij Sligro zien ze dat er 'iets minder show' in de pakketten gaat. Jansen: "Voorheen zaten er soms spulletjes in die er vooral mooi uitzagen. Nu moeten het echt bruikbare spullen zijn. Voor het hele gezin moet er wat in zitten. Dus van chocolade tot borrelsnacks."

De energiecrisis heeft het kerstpakket in beperkte mate bereikt. Bij Sligro en Kerstpakkettenplaza zagen ze na de zomer wel wat extra verzoeken voor fleeceplaids, deurstoppers en douchetimers. Kokke: "Maar het gaat vooral weer om lekker eten."

Dat er nog wel wat af kan, ook voor relatiegeschenken, blijkt uit het duurste pakket dat Kerstpakkettenplaza aanbiedt. Dat kost 2000 euro, met daarin champagne en eetbaar goud. Kokke: "Die gaat naar één hele speciale goede klant."

