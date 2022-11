Prijs kunstkerstboom omhoog, klant bespaart op buitenlampjes

Kunstkerstbomen zijn dit jaar 10 procent duurder. Dit komt door transportkosten, zegt Intratuin-directeur Peter Paul Kleinbussink. "De containerprijzen voor vervoer vanuit Azië zijn hard gestegen."

Intratuin verkoopt jaarlijks ruim 100.000 echte bomen en bijna evenveel kunstkerstbomen. Kleinbussink verwacht beide bomen weer veel te verkopen. "Mensen gaan niet bezuinigen op gezelligheid, juist ook niet in crisisjaren. Dus we verwachten dat mensen hetzelfde bedrag besteden aan bomen, lichtjes en versiering, maar dan hooguit iets minder spulletjes mee naar huis nemen."

Alleen bij de buitenverlichting verwacht hij minder verkopen, ook door de energieprijzen. "In coronatijd werd hier juist extra aan gespendeerd om groot uit te pakken met Kerst. Eigenlijk vallen energiekosten bij verlichting best mee, als je niet de ouderwetse gloeilampjes, maar ledverlichting hebt."

Krol is optimistisch over de vraag naar kerstbomen. En hij kan zijn bomen eerder kwijt. "Groothandels willen op 25 november klaar zijn. De trend dat mensen vroeg een boom in huis halen, is na de coronajaren gebleven. Er wordt vaak niet meer gewacht tot na Sinterklaas."