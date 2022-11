Energie-update: Zo gaat het met de gasprijs

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

De gasprijs is in vergelijking met een week geleden nauwelijks veranderd. Woensdag, het peilmoment voor de wekelijkse gasupdate, betaalden handelaren voor een megawattuur 113,90 euro. Een week eerder was dat 113,14 euro. Tussendoor waren er wat schommelingen, maar een grote daling of stijging is uitgebleven.

Al enkele weken zit de handelsprijs tussen de 100 en de 125 euro, nadat eind augustus een piek van bijna 350 euro werd bereikt. Sindsdien zijn de gasvoorraden van veel landen op peil gebracht. Daarnaast was er sprake van een warme herfst. Daardoor zakte de prijs in september en oktober flink.

Dit zorgde overigens nog niet voor lagere tarieven voor huishoudens. Wie een variabel contract heeft, zal in veel gevallen nog steeds een hoge energierekening hebben.

Om de winter goed door te kunnen komen, hebben Europese landen de afgelopen tijd veel gas gehamsterd. In enkele landen zijn daardoor de voorraden helemaal vol. In Nederland is dat niet zo. In ons land zijn de opslagen gemiddeld voor 91,5 procent gevuld.

Dit komt doordat de opgeslagen voorraad in Grijpskerk achterblijft, die is slecht voor de helft (51 procent) vol. Volgens het ministerie komt dit doordat de opslagtank wordt gespoeld. Daarvoor moet er gas uit worden gehaald. De opslagen in Norg, Bergermeer en Alkmaar zijn wel tot aan de rand gevuld.

Het gasverbruik is al maanden flink lager dan in voorgaande jaren. Consumenten en bedrijven gebruikten tussen 10 en 16 november 716 gigawattuur per dag. Dat is maar liefst 41,2 procent minder dan het gemiddelde van de drie voorgaande jaren. Al sinds de zomermaanden ligt het verbruik van gas tientallen procenten lager.

Vermoedelijk komt dit door de hoge gasprijs, waardoor we zuiniger zijn geworden. Ook was het in oktober en de eerste helft van november opvallend warm, waarbij zelfs enkele weerrecords zijn gebroken. Daardoor hoefde de verwarming minder vaak aan.

