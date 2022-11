Benzineprijs duikt onder de 2 euro, laagste niveau in ruim een jaar

De prijs voor een liter benzine is de afgelopen weken rap gedaald en staat vrijdag op 1,997 euro, blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Het is de laagste prijs in ruim een jaar. In juni stond diezelfde benzineprijs nog op het hoogste punt ooit.

De daling van de benzineprijs heeft alles te maken met de lagere olieprijs, zegt Paul van Selms van UnitedConsumers. De prijs van de grondstof is de afgelopen tijd beetje bij beetje gedaald, na maanden boven de 100 dollar (96 euro) te hebben gelegen.

Die prijzen stegen aanvankelijk vanwege de toegenomen onzekerheid door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de sterke dollar. Olie wordt namelijk afgerekend in dollars, waardoor een vat duurder wordt als die valuta in waarde stijgt ten opzichte van de euro. De combinatie van die twee factoren zorgde op 8 juni voor een recordprijs voor benzine: toen kostte een liter 2,505 euro.

Inmiddels is die olieprijs dus weer gedaald. "Dat heeft deels te maken met de 'gewenning' aan de oorlog, hierdoor zijn de prijzen gestabiliseerd", zegt Van Selms. Verder spelen verslechterde economische verwachtingen ook een rol; als de economische activiteit afneemt, is er minder olie nodig en daalt de vraag. Dit drukt de prijs verder.

Dit alles druppelt door naar de benzinepomp. De landelijke adviesprijs staat op 1,997 euro. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2021. Ook de prijs voor een liter diesel is de afgelopen weken rap gedaald en staat nu op 2,007 euro, het laagste niveau sinds maart.

Aanbevolen artikelen