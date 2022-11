Sporen van explosieven gevonden op brokstukken van gaspijplijn Nord Stream

Onderzoekers hebben op brokstukken van de ontplofte Nord Stream-pijplijn sporen van explosieven gevonden. Dat is volgens de Zweedse autoriteiten het bewijs dat bij de ontploffingen in september sprake was van sabotage.

Pijplijn Nord Stream 1 werd tot enkele maanden geleden gebruikt om gas van Rusland naar Duitsland te vervoeren. Het was voor de Duitsers jarenlang de belangrijkste manier van gastoevoer. De leiding ligt in de Oostzee en loopt deels door Zweedse wateren.

In september werden kort na elkaar enkele ontploffingen geregistreerd, waarna dagenlang gas opborrelde. Al snel zeiden de autoriteiten dat er sprake was van sabotage. Die theorie wordt bevestigd nu sporen van explosieven zijn gevonden.

Het onderzoek van de Zweedse autoriteiten loopt nog. Ze hopen meer duidelijkheid te krijgen over wie de explosieven heeft geplaatst. Wel staat vast dat het krachtige ontploffingen zijn geweest. De brokstukken lagen over enkele honderden meters verspreid op de zeebodem.

Op het moment van de ontploffingen was de Nord Stream niet in gebruik vanwege onderhoud. Dat de pijplijn ooit nog in gebruik wordt genomen, lijkt onwaarschijnlijk. De schade is enorm en bovendien wil West-Europa zijn afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk afbouwen.

Tegelijk met de ontploffingen aan de Nord Stream 1 waren er explosies aan de Nord Stream 2. Deze nieuwe pijplijn is nooit in gebruik genomen, doordat de Europese Unie en Duitsland nooit de benodigde vergunningen hebben afgegeven.

