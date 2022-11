Onterechte boetes en onderbetaling, 2500 uitzendbureaus overtreden de wet

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Er zijn in Nederland zo'n 2500 uitzendbureaus die bewust de wet overtreden. Dat zegt de Nederlandse Arbeidsinspectie na een verkennend onderzoek. Het gaat om ruim 1 op de 7 uitzendbureaus waarbij vooral arbeidsmigranten de dupe zijn, schrijft NRC.

Zo betalen de uitzendbureaus overwerk niet uit en krijgen arbeiders geregeld minder dan het minimumloon. Ook worden er onterecht boetes opgelegd als uitzendkrachten te laat op het werk komen. En in veel gevallen wordt de arbeidstijdenwet overtreden.

Volgens de baas van de Arbeidsinspectie, Rits de Boer, zijn geregeld arbeidsmigranten de dupe. De Boer noemt de inschatting van 2500 uitzendbureaus nog aan de "voorzichtige kant". Hij vertelt tegen NRC dat het om een verkennend onderzoek gaat. "Het kan ook het dubbele zijn", zegt De Boer. De Arbeidsinspectie komt later nog met een definitieve berekening.

Uitzendbureaus zetten 'knokploegen' in om arbeidsmigranten uit te buiten

Zie ook Uitzendbureaus zetten 'knokploegen' in om arbeidsmigranten uit te buiten

Zie ook Uitzendbureaus zetten 'knokploegen' in om arbeidsmigranten uit te buiten

De inspectie noemde het eerder dit jaar "dweilen met de kraan open" en waarschuwde toen zelfs voor "knokploegen" waarmee vooral Oost-Europese arbeidsmigranten werden geïntimideerd en uitgebuit. Effectief toezicht is volgens de Arbeidsinspectie ingewikkeld omdat er bijna 17.000 uitzendbureaus zijn.

Het kabinet besloot deze zomer om een verplichte vergunning in te gaan stellen voor uitzendbureaus. Die moet het mogelijk maken om uitzendbureaus die de regels overtreden, de deuren te laten sluiten. Zover is het nog niet, de regeling gaat naar verwachting vanaf 2025 in.