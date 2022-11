Britse regering bezuinigt voor tientallen miljarden en verhoogt belastingen

Delen via E-mail

De regering in het VK snijdt diep in de uitgaven. Het land bezuinigt voor ruim 30 miljard pond (34 miljard euro) en verhoogt daarnaast de belastingen met zo'n 24 miljard pond.

De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt en de pas aangetreden premier Rishi Sunak moeten het vertrouwen van de financiële markten in de Britse regering herstellen.

Sunaks voorganger Liz Truss kwam in september met plannen, maar die zorgden voor veel onrust. De Bank of England moest meerdere keren ingrijpen om grote problemen te voorkomen en Truss moest na enkele weken al het veld ruimen. Haar plannen werden teruggedraaid.

Verder wil de Britse overheid meer belasting heffen op dividendinkomsten. Dat besluit is opvallend, aangezien Shell en Unilever juist recent besloten volledig Brits te worden. Daarbij speelden gunstigere dividendregels in het VK vermoedelijk een rol.

Het VK worstelt ook met hoge inflatie. Zo werd woensdag bekend dat goederen en diensten in oktober gemiddeld 11 procent duurder waren dan een jaar eerder. Dat is het hoogste niveau in meer dan veertig jaar. Volgens Hunt en Sunak heeft de aanpak van de hoge inflatie de hoogste prioriteit.