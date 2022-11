Als je de 30 miljoen euro wint, ben je in één klap vermogensbeheerder

Op Oudejaarsavond wint iemand in Nederland 30 miljoen euro. Of twee mensen 15 miljoen euro, als de hoofdprijs van de Staatsloterij op twee halve loten valt. Als je automatisch meespeelt, wordt het gigabedrag 'gewoon' op je rekening gestort. Met een papieren lot moet je eerst even langs het kantoor. En dan ben je ineens geen gewone sterveling meer, maar een vermogensbeheerder.

"Je krijgt van ons geen koffertje met 30 miljoen euro mee, hoor", zegt Thomas van Vessem van de Staatsloterij, die al heel wat miljonairs voorbij heeft zien komen. "En het staat ook niet op je voorhoofd geschreven." De winnaar - ook degene die automatisch meespeelt krijgt een uitnodiging - wordt uitgebreid ontvangen op het kantoor.

Als je op Oudejaarsavond, al dan niet met een slok op, na middernacht op je iPad ziet dat jij het nu eindelijk wél bent, staat daar ook meteen dat je verwacht wordt.

"Je kunt ons dan de volgende ochtend bellen voor een afspraak", vertelt Van Vessem. Het nummer dat je kunt bellen, verschijnt bij het astronomische bedrag in beeld.

'Hou het lot weg bij de open haard en kleine kinderen'

"Als jij het bent, zou ik dat in ieder geval niet direct van de daken schreeuwen en het lot veilig opbergen. In een mapje. Weg van de hond, open haard, champagne, oliebollen en kleine kinderen." Want dat lot heb je wel nodig om je prijs te claimen.

Op het kantoor van Nederlandse Loterij worden winnaars in een speciale kamer ontvangen, waar ze in ieder geval bloemen en champagne krijgen. "En een informatiepakket van alle banken in Nederland", legt Van Vessem uit. "Je bent in één keer vermogensbeheerder." Ze raden je dan ook aan contacten te leggen met experts.

"We verlenen iedereen wat wij noemen Eerste Hulp Bij Geluk (EHBG)." Dat is gebaseerd op vier hoofdzaken. In eerste instantie wordt de winnaars aangeraden het geld, dat ook als je een papieren lot hebt op je rekening wordt gestort, over te boeken naar een aparte rekening.

"Waar het veilig staat en je eraan kunt wennen. Winnaars lopen hier ook niet uitgelaten de polonaise, ze zijn eerder gelaten. Het is altijd even schrikken." De tweede tip aan de winnaars is om iets leuks voor zichzelf te kopen. "De auto die je al wilde, een horloge of mooie tas."

'Als je 30 miljoen wint, heb je ineens veel extra vrienden'

Vervolgens wordt aangeraden om met hulp van een expert een financieel plan op te stellen. "Wij zijn geen financieel adviseur", benadrukt de zegsman van de Staatsloterij. De laatste tip is misschien wel de belangrijkste. "Vertel het of juist niet." Dat klinkt lekker vaag. "Je wil het erover hebben en het vieren. Dat is logisch, maar hou het klein."

Als mensen aan je vragen waar die mooie auto ineens vandaan komt, kun je volgens Van Vessem beter zeggen dat je 100.000 euro hebt gewonnen. "Bij 30 miljoen heb je ineens heel veel extra vrienden."

Eén keer per jaar organiseert Nederlandse Loterij, waar de Staatsloterij ook onder valt, een zogenoemd miljonairsdiner. "Dan ben je onder lotgenoten en kun je het er gewoon over hebben."

